Лепехин: в матче против "Бенфики" победит тот, кто будет лучше конкретно в день матча

- О матче:
В целом, питерцы сыграли достойно. Самое главное - "Зенит" в определённом отрезке матча очень умело терпел, а это не так часто случается с отечественными командами на международной арене. В этой игре минут 20 второго тайма пришлось очень серьёзно поработать, и фортуна вознаградила вторым голом. Очевидно, что "сине-бело-голубые" попали в ровную группу, все соперники на одном уровне. Да, в какой-то конкретной игре один соперник выглядит предпочтительнее, и хоть "Лион" смотрелся сегодня хуже, чем в первом матче, это достойный соперник, как и остальные команды этого квартета.
- О шансах "Зенита" на выход в плей-офф:
Как бы сегодня "Бенфика" не сыграла с "Лейпцигом", дома португальцы в любом случае дадут "Зениту" бой. Опять же, в этой группе все равны, даже "Лейпциг", о котором сейчас многие лестно отзываются, но, при всём уважении, это не "Бавария". Просто так сложилось что "Зенит" не очень удачно сыграл с немцами. А в матче против "Бенфики" победит тот, кто будет лучше конкретно в день матча, и то же самое в параллельной встрече "Лиона" и "Лейпцига".
- О предстоящей игре 18-го тура Премьер-Лиги против "Спартака" и потраченных силах в матче с "Лионом":
Сил, безусловно, потратили много, намного больше чем в любом матче национального первенства. Но после таких побед эмоциональный фон позволяет быстрее восстанавливаться, уже доказано что победы ускоряют процесс восстановления игроков. Думаю, что в матче со "Спартаком" питерцы будут в порядке. Считаю, что в последние лет 10 "Зенит" является фаворитом любой игры чемпионата России. Да, команда не всегда побеждает и становится чемпионом, но фаворитом является всегда, и матчи против "Спартака" не являются исключением. Другой вопрос, что у противостояния с "красно-белыми" особый статус с давних времён, и в очных играх двух команд далеко не всегда побеждает фаворит. В мою бытность футболиста "Спартак" не всегда выигрывал, хотя всегда был фаворитом. Позже фаворитом всегда был "Зенит", но не всегда выигрывал. "Зенит" - "Спартак" - особенный матч, такие игры всегда интересны. Какие бы составы не был у обеих команд, на каком месте они бы не находились, этот матч тяжело прогнозируется.
- О лучшем игроке матча "Зенит" - "Лион":
Стоит отметить Михаила Кержакова. В очень тяжёлый момент встречи, когда хозяева поля не могли выйти из своей штрафной, многочисленные навесы французов уверенно обрывались вратарём, кроме одного эпизода. Тем самым голкипер внушал спокойствие своей команде.
Лепехин: в матче против "Бенфики" победит тот, кто будет лучше конкретно в день матча
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"
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