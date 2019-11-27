» » Лепехин: в матче против "Бенфики" победит тот, кто будет лучше конкретно в день матча

Лепехин: в матче против "Бенфики" победит тот, кто будет лучше конкретно в день матча

Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лиона" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"
- О матче:

В целом, питерцы сыграли достойно. Самое главное - "Зенит" в определённом отрезке матча очень умело терпел, а это не так часто случается с отечественными командами на международной арене. В этой игре минут 20 второго тайма пришлось очень серьёзно поработать, и фортуна вознаградила вторым голом. Очевидно, что "сине-бело-голубые" попали в ровную группу, все соперники на одном уровне. Да, в какой-то конкретной игре один соперник выглядит предпочтительнее, и хоть "Лион" смотрелся сегодня хуже, чем в первом матче, это достойный соперник, как и остальные команды этого квартета.

- О шансах "Зенита" на выход в плей-офф:

Как бы сегодня "Бенфика" не сыграла с "Лейпцигом", дома португальцы в любом случае дадут "Зениту" бой. Опять же, в этой группе все равны, даже "Лейпциг", о котором сейчас многие лестно отзываются, но, при всём уважении, это не "Бавария". Просто так сложилось что "Зенит" не очень удачно сыграл с немцами. А в матче против "Бенфики" победит тот, кто будет лучше конкретно в день матча, и то же самое в параллельной встрече "Лиона" и "Лейпцига".

- О предстоящей игре 18-го тура Премьер-Лиги против "Спартака" и потраченных силах в матче с "Лионом":

Сил, безусловно, потратили много, намного больше чем в любом матче национального первенства. Но после таких побед эмоциональный фон позволяет быстрее восстанавливаться, уже доказано что победы ускоряют процесс восстановления игроков. Думаю, что в матче со "Спартаком" питерцы будут в порядке. Считаю, что в последние лет 10 "Зенит" является фаворитом любой игры чемпионата России. Да, команда не всегда побеждает и становится чемпионом, но фаворитом является всегда, и матчи против "Спартака" не являются исключением. Другой вопрос, что у противостояния с "красно-белыми" особый статус с давних времён, и в очных играх двух команд далеко не всегда побеждает фаворит. В мою бытность футболиста "Спартак" не всегда выигрывал, хотя всегда был фаворитом. Позже фаворитом всегда был "Зенит", но не всегда выигрывал. "Зенит" - "Спартак" - особенный матч, такие игры всегда интересны. Какие бы составы не был у обеих команд, на каком месте они бы не находились, этот матч тяжело прогнозируется.

- О лучшем игроке матча "Зенит" - "Лион":

Стоит отметить Михаила Кержакова. В очень тяжёлый момент встречи, когда хозяева поля не могли выйти из своей штрафной, многочисленные навесы французов уверенно обрывались вратарём, кроме одного эпизода. Тем самым голкипер внушал спокойствие своей команде.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Лепехин Зенит Лион
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 17 39
2 Локомотив 17 34
3 ЦСКА 17 33
4 Краснодар 17 33
5 Ростов 17 30
6 Спартак 17 22
...
16 Сочи 17 14
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 ПСЖ 14 33
...
7 Реймс 14 20
8 Нант 14 20
9 Лион 14 19
10 Лилль 14 19
11 Ренн 13 18
...
20 Ним 13 11
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Дзюба: пусть кто-то лает, вякает. У меня все нормально
Лепехин: в матче против "Бенфики" победит тот, кто будет лучше конкретно в день матча 1
Дуглас Сантос: "Зенит" готов победить "Бенфику"
Семак: радуюсь, что есть такая команда и такие игроки 2
Клопп проводит 100-й матч в еврокубках в качестве тренера
Второй тайм был плох, но они сдюжили. Оценки матча "Зенит" - "Лион" 3
Сутормин дебютировал в Лиге чемпионов 1
Дзюба догнал Тихонова и Дзагоева по голам в Лиге чемпионов 3
Болельщики "Мальме" осквернили статую Ибрагимовича, надев на нее сиденье для унитаза 2
Дзюба, иди в плей-офф! «Зенит» победил и обогнал «Лион» 4
"Челси" упустил победу над "Валенсией"
"Зенит" благодаря голам Дзюбы и Оздоева обыграл "Лион" 67
Агент Дибалы отказался говорить о будущем форварда "Ювентуса"
"Барселона" - "Боруссия": Месси включен в стартовый состав
Бюджетное финансирование "Крыльев Советов" сократится в следующем году 1
Глава "Манчестер Сити": Гвардиола - ключевой элемент последних успехов нашего клуба
Директор "Ювентуса" Паратичи: скоро Де Лигт станет лучшим защитником в мире
Просинечки покинул должность главного тренера сборной Боснии и Герцеговины
Капитан "Витесса": я работал со многими тренерами, но за Слуцкого готов войти в огонь
Путин: Россия при подготовке Евро-2020 сделает все, чтобы не разочаровать УЕФА и болельщиков 12
А. Кержаков: мне нравится тренерская работа. Такого волнения не испытывал, даже когда играл 1
Ходжсон: Чалов проявил бы себя в "Кристал Пэлас" не хуже, чем в ЦСКА 2
Тренер "Лудогорца": настроены оформить выход в плей-офф Лиги Европы именно в игре с ЦСКА 1
"Зенит" и "Лион" назвали стартовые составы 9
Гончаренко: если говорят, что ЦСКА бросил Лигу Европы, то это не так
Боярский: выкрики в адрес Дзюбы - происки моральных уродов 31
Гордюшенко, вероятнее всего, покинет ЦСКА зимой
Президент "Оренбурга": никто из "Рубина" по Федотову со мной не связывался
Боярский: здравый смысл говорит, что "Зенит" не обыграет "Лион" 4
Фанаты "Мальме" возмущены решением Ибрагимовича стать совладельцем "Хаммарбю"
Все новости