"Барселона" победила дортмундскую "Боруссию" (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов, а "Интер" со счетом 3:1 обыграл "Славию".
Лига чемпионов
5 тур
Голы: Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67, Санчо, 77
"Барселона": тер Штеген — Фирпо, Юмтити, Лангле, Роберто — Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), де Йонг — Дембеле (Гризманн, 26), Суарес (Вагу, 90+1), Месси.
"Боруссия": Бюрки — Шульц (Санчо, 46), Хуммельс, Аканджи, Хакими, Пищек (Загаду, 76) — Витсель, Геррейру, Брандт, Вайгль (Гётце, 85) — Ройс.
Предупреждения: Месси, 51, Бускетс, 70, Геррейру, 74
5 тур
Голы: Мартинес, 19, Соучек, 37 (пен.), Лукаку, 81, Мартинес, 88
Славия П: Коларж, Борил, Фрыдрых (Такаш, 84), Кудела, Цоуфаль, Станчу (Траоре, 58), Соучек, Гушбауэр (Зелены, 70), Олайинка, Шевчик, Масопуст
Интер: Ханданович, Годин, Бираги (Лацаро, 76), Шкриньяр, Врей, Брозович, Кандрева, Валеро (Гальярдини, 76), Фалеро (Эспозито, 80), Мартинес, Лукаку
Предупреждения: Фалеро, 12, Мартинес, 24, Кудела, 52
"Барселона" обыграла дортмундскую "Боруссию", "Интер" выиграл у "Славии"
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