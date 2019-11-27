"Барселона" обыграла дортмундскую "Боруссию", "Интер" выиграл у "Славии"

"Барселона" победила дортмундскую "Боруссию" (3:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов, а "Интер" со счетом 3:1 обыграл "Славию".



Лига чемпионов



5 тур



Голы: Суарес, 29, Месси, 33, Гризманн, 67, Санчо, 77



"Барселона": тер Штеген — Фирпо, Юмтити, Лангле, Роберто — Бускетс, Ракитич (Видаль, 78), де Йонг — Дембеле (Гризманн, 26), Суарес (Вагу, 90+1), Месси.



"Боруссия": Бюрки — Шульц (Санчо, 46), Хуммельс, Аканджи, Хакими, Пищек (Загаду, 76) — Витсель, Геррейру, Брандт, Вайгль (Гётце, 85) — Ройс.



Предупреждения: Месси, 51, Бускетс, 70, Геррейру, 74



5 тур



Голы: Мартинес, 19, Соучек, 37 (пен.), Лукаку, 81, Мартинес, 88



Славия П: Коларж, Борил, Фрыдрых (Такаш, 84), Кудела, Цоуфаль, Станчу (Траоре, 58), Соучек, Гушбауэр (Зелены, 70), Олайинка, Шевчик, Масопуст



Интер: Ханданович, Годин, Бираги (Лацаро, 76), Шкриньяр, Врей, Брозович, Кандрева, Валеро (Гальярдини, 76), Фалеро (Эспозито, 80), Мартинес, Лукаку



Предупреждения: Фалеро, 12, Мартинес, 24, Кудела, 52