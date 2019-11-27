В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома поделил очки с "Наполи" - 1:1.
Лига чемпионов
5 тур
Голы: Мертенс, 21, Ловрен, 65
Ливерпуль: Бекер, Робертсон, Дейк, Ловрен, Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), Милнер (Александер-Арнольд, 78), Фабиньо (Вейналдум, 19), Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах
Наполи: Мерет, Максимович, Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Зелиньски (Юнес, 85), Аллан, Руис, Мертенс (Элмас, 81), Лосано (Льоренте, 72)
Предупреждения: Робертсон, 90+1, Кулибали, 90+2, Аллан, 90+4
"Ливерпуль" и "Наполи" сыграли вничью
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»