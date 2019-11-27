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"Ливерпуль" и "Наполи" сыграли вничью

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" дома поделил очки с "Наполи" - 1:1.

Лига чемпионов

5 тур

Голы: Мертенс, 21, Ловрен, 65

Ливерпуль: Бекер, Робертсон, Дейк, Ловрен, Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), Милнер (Александер-Арнольд, 78), Фабиньо (Вейналдум, 19), Хендерсон, Мане, Фирмино, Салах

Наполи: Мерет, Максимович, Руй, Ди Лоренцо, Кулибали, Манолас, Зелиньски (Юнес, 85), Аллан, Руис, Мертенс (Элмас, 81), Лосано (Льоренте, 72)

Предупреждения: Робертсон, 90+1, Кулибали, 90+2, Аллан, 90+4


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Теги: Ливерпуль Наполи
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