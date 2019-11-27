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Суарес забил не менее 10 голов в 15-м сезоне подряд

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес стал автором одного из голов каталонского клуба в матче группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Этот гол стал для 32-летнего Суареса 10-м в нынешнем сезоне во всех турнирах. Суарес забил не менее 10 голов уже в 15-м сезоне подряд.

До перехода в "Барселону" Суарес также выступал за "Насьональ", "Гронинген", "Аякс" и "Ливерпуль". Всего за карьеру Суарес забил 407 голов в 623 матчах.

Sport24


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Теги: Суарес Барселона Лига чемпионов
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