Холанд стал первым тинейджером в истории еврокубков, забившим в пяти играх подряд

В среду, 27 ноября, состоялся матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором "Генк" принимал "Зальцбург". Встреча группы Е закончилась победой гостей со счетом 4:1.Одним из авторов забитых мячей "Зальцбурга" стал нападающий Эрлинг Холанд. Это позволило ему стать первым тинейджером в истории еврокубков, забившим в пяти играх подряд. Всего в пяти играх этого группового этапа Холанд забил 8 мячей. 19-летний норвежец занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая 2 гола нападающему "Баварии" Роберту Левандовски.