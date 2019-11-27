На этой неделе прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. УЕФА назвал четырех футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели.
Так, в число претендентов вошли: капитан "Барселоны" Лионель Месси, форвард "Баварии" Роберт Левандовски, нападающий "Интера" Ромелу Лукаку и голкипер "ПСЖ" Кейлор Навас.
Гол и две передачи Месси позволили "Барселоне" победить дортмундскую "Боруссию" (3:1) и досрочно обеспечить каталонцам первое место в группе F, Левандовски оформил покер в ворота "Црвены Звезды" (6:0), на счету Лукаку забитый мяч и один ассист в игре со "Славией" (3:1), а 11 сейвов Наваса позволили "ПСЖ" в гостях не проиграть "Реалу" (2:2).
Проголосовать за лучшего игрока первого тура группового этапа Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА.
Месси, Левандовски, Лукаку и Навас номинированы на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
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