Суарес вышел на 2-е место по голам за "Барселону" в ЛЧ. Уругваец обошел легендарного Ривалдо

В среду, 27 ноября, "Барселона" победила дортмундскую "Боруссию" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу" и завершилась со счетом 3:1.Одним из авторов забитых мячей "Барселоны" стал нападающий Луис Суарес. Теперь на счету аргентинца 23 мяча в 53 играх за каталонцев в Лиге чемпионов. Это позволило ему обойти по этому показателю Ривалдо, забившему 22 гола в 36 матчах. Всего бразилец сыграл за "Барселону" 43 игры в этом турнире.До перехода в "Барселону" Суарес также выступал за "Насьональ", "Гронинген", "Аякс" и "Ливерпуль". Всего за карьеру Суарес забил 407 голов в 623 матчах.