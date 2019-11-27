Голевая передача Лукаку шведой признана моментом дня в Лиге чемпионов

В среду, 27 ноября, прошли матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Пресс-служба УЕФА выбрала лучший момент по итогам игрового дня.

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Таковым был признан пас нападающего "Интера" Ромелу Лукаку в гостевом матче со "Славией" (3:1). В концовке встречи бельгиец шведой выдал голевую передачу на Лаутаро Мартинеса, который в одно касание расстрелял голкипера пражской команды.