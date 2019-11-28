«Лейпциг» снова вредит «Зениту», ВАР переносит гол из одних ворот в другие. Среда в ЛЧ

Немцы выглядели явными фаворитами домашнего матча с «Бенфикой», и для «Зенита» вырисовывался хороший расклад: поражение лишало португальцев турнирной мотивации, потому в Лиссабоне питерцы могли встретиться с соперником, которому не очень-то и надо биться насмерть. Да и покупка Гарая за 6 миллионов в своё время свидетельствует, что договариваться с руководством «Бенфики» в целом можно.
Но «РБ Лейпциг» всё испортил и «Зениту», и себе. Пицци в быстрой атаке открыл счёт на 20-й минуте, а «быки» в ответ упустили несколько хороших моментов, в одном из которых проявилась несостоятельность ВАР: защитник «Бенфики» явно руками толкнул соперника, но пенальти назначен не был. Хотя игрок «Лейпцига», в отличие от вчерашнего оппонента Азмуна, мог добраться до мяча и забить.
На 59-й минуте Клостерманн поскользнулся в центре поля, а Винисиус в одиночестве пробежал полполя и сделал счёт 2:0 в пользу «Бенфики». Команде Нагельсманна ничего не светило до 90-й минуты, но тут немцы наконец получили 11-метровый (реализовал Форсберг), а арбитр Хиль Мансано из-за всяких пересмотров и остановок добавил 9 минут. «Лейпцигу» хватило и семи – Форсберг замкнул подачу Вернера и принёс хозяевам ничью.
Она превратила расклады в настоящую жесть: у «Лейпцига» 10 очков, у «Зенита» с «Лионом» по 7, у «Бенфики» 4. В итоге три команды могут набрать по 10 очков (при победах «Зенита» и «Лиона», и тогда питерцы останутся вне плей-офф), а также по 7 очков (если победят «Бенфика» и «Лейпциг». Считать личные встречи надо будет между тремя, а не двумя командами – просто превосходство «Зенита» над «Лионом» не прокатит. Ясно одно – питерцам надо побеждать в Лиссабоне, но обычно такие ситуации заканчиваются сами знаете чем.
Феерический ВАР и монструозная связка «Интера»
«Славия» поразила всю Европу, играя против каждого из грандов европейского футбола от себя. Потому никто не ожидал от «Интера» лёгкой победы. Главное, её не ожидал сам «Интер», который еле спас ничью в домашнем матче с чехами.
Но в Праге дела сразу пошли лучше. Ромелу Лукаку уже в дебюте активировал режим «танк», прошагал с мячом метров 40, раскидал всех защитников и выдал голевой пас на Лаутаро Мартинеса. Позже аргентинец подкараулил ошибку защитника «Славии» и вернул должок, но абсолютно чистый гол был отменён…
Оказалось, за 20 секунд до него в штрафной «Интера» состоялся фол, который арбитр сразу не зафиксировал. Поляк Шимон Марциняк сбегал посмотрел повтор и указал на «точку» – легким движением руки безнадёжные 0:2 превратились для «Славии» в 1:1!
Но Лукаку и Мартинесу в этот вечер было как-то всё равно: во втором тайме «Интер» создавал моменты, обстучал перекладину, и на 81-й минуте бельгиец всё же вывел свою команду вперёд. Вскоре он отдал суперпас на ещё один гол Мартинеса, а на последней минуте забил шикарный сольный мяч, который опять отменили арбитры. Пара форвардов сделала 5 голов, засчитали из них только 3, но главное, что «Интер» набрал 3 очка. И столько же наберёт Бельгия за матч с Россией на Евро-2020 - при таком Лукаку это неминуемо.
Месси взял курс на «Золотой мяч» и бурно отпраздновал гол с Гризманном
О новой награде для аргентинца, не получавшего её с 2015 года, говорят всё настойчивее: и журналисты France Football приезжали к нему на интервью, а COPE прямо сообщило, что Лео получит «Золотой мяч».
В матче с Дортмундом (700-м для него за «Барсу») Месси сделал многое, дабы такой выбор обсуждался поменьше: забил сам, отдал голевой пас на незасчитанный гол Суареса, два легитимных результативных паса. Один из них – на Гризманна, о плохих отношениях Месси с которым пишут с момента перехода француза. Антуан быстро одёрнул себя и сразу побежал благодарить Лео, а тот вскочил ему на ручки. Очевидно, показуха, но и она показывает, что игроки готовы если не дружить, то продуктивно играть вместе.
А ещё Лео получил жёлтую карточку за симуляцию – руководителям ФИФА/УЕФА стоит запомнить Клемана Тюрпена, который способен на смелые решения пуще Сергея Карасёва.
Что до ситуации в группе, то тут борьба развернётся между «Интером» и «Дортмундом», имеющим по 7 очков. «Боруссия» примет дома «Славию», «Интер» – «Барселону». Задача легче у немцев, а перевес по личным встречам у итальянцев, так что всё в руках «Интера», в гостях «Барса» очень уязвима. Даже для «Славии».
Пока Месси забивает, ван Дейк мучается и пропускает
Единственный конкурент Лео в борьбе за «Золотой мяч» пережил непростой вечер: Вёрджил прыгнул за мячом и получил удар локтем в пах от Дриса Мертенса. Получилось болезненно, но пока нидерландец пытался прийти в себя, Мертенс убежал к чужим воротам и забил. Гол вполне можно было отменить с помощью видеоповтора, но арбитры этого не сделали.
«Наполи», открыто бунтующий против своего президента, победу не удержал – Ловрен сравнял счёт с углового, но и ничья неаполитанцев вполне устроила, у них впереди домашняя игра с «Генком» и 9 очков в активе.
У «Ливерпуля» шансов пролететь мимо плей-офф даже больше: команда Клоппа перед выездом в Австрию имеет 10 очков, а «Ред Булл» – 7. После выездных 3:4 «Зальцбургу» хватит и минимальной победы, чтобы опередить англичан в таблице. А в среду «быки» разобрались с «Генком» 4:1 – Эрлинг Холанд вышел только на замену но всё равно отдал голевой пас и забил. 19-летний суперталант отличился во всех 5 матчах группового турнира, забив 8 мячей. Ранее только Криштиану удавалось забить во всех матчах группы – новая цель норвежского рекордсмена найдена.
? Debut #UCL season? No problem for Salzburg wonderkid Erling Braut Haaland:— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019
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«Валенсия» удерживает «Челси» позади, но это пока
Без Дениса Черышева команды выдали красивейший матч на «Месталье»: «Валенсия» дважды не забивала с линии вратарской, Силессен совершил суперсэйв после удара Абрахама, Кепа отбил мяч в свои ворота и потащил пенальти, «Челси» выдал самое бурное празднование гола после 2 минут видеопросмотра, а Васс забил суперподачей от боковой линии рикошетом от штанги (чем спас ничью).
Вся эта феерия привела к счёту 2:2, который сохранил «Валенсии» перевес по личным встречам (у обеих команд 8 очков). Но впереди «мышам» предстоит лететь в Амстердам к мотивированному «Аяксу» (10 баллов, Промес опять забил). А вот «Челси» дома спокойно должен забрать 3 очка у «Лилля», так что лондонцы – фавориты в борьбе за плей-офф.
????? Quincy Promes has now scored 14 goals in 20 games for Ajax this season in all competitions ??#UCL pic.twitter.com/fm4tLEg4jO— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2019
Фото: Getty Images, instagram.com/inter, AFP