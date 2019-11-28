«Лейпциг» снова вредит «Зениту», ВАР переносит гол из одних ворот в другие. Среда в ЛЧ

Месси играет на «Золотой мяч», форварды «Интера» разносят «Славию», а «Валенсия» и «Челси» и запутали всё ещё сильнее.