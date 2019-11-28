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Бубнов: "Зенит" создал себе очень хорошую возможность попасть в плей-офф

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов оценил игру "Зенита" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" (2:0).
Фото: Sportbox
"Для "Зенита" игра с "Лионом" была тяжелой. Несмотря на то, что команда выиграла 2:0, весь второй тайм оборонялась и играла на контратаках. Повезло, что Магомед Оздоев забил. В первом тайме игра была достаточно равная, а "Зениту" удалось реализовать стандартное положение. Но по игре чувствовалось, что команда была очень хорошо организована и настроена. Она играла сбалансированно и грамотно тактически. Во втором тайме у "Лиона" перекрывала все свободные зоны: хоть и играла на отбой, но успешно.

Накануне у "Локомотива" не было того боевого духа, что присутствовал в матче с "Ювентусом". У "Зенита", наоборот, был хороший настрой, команда взяла нужные очки, чтобы побороться за выход в плей-офф.

Следующий матч с "Бенфикой" будет решающим. Возможно, что Артем Дзюба забьет и в Лиссабоне. Там будут моменты, поэтому вероятность, что он побьет рекорд Андрея Тихонова по голам россиян в Лиге чемпионов, большая. Вообще связка Дзюбы с Сердаром Азмуном действует очень результативно и держит в напряжении любую оборону. "Зенит" создал себе очень хорошую возможность попасть в плей-офф", — цитирует Бубнова Sportbox.

Дзюба, иди в плей-офф! "Зенит" победил и обогнал "Лион"


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Теги: Бубнов Зенит Лига чемпионов
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