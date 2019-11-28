Ройс: должен признать, что "Боруссии" не хватает уверенности

Полузащитник и капитан "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал поражение от "Барселоны" (1:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.



"Знали, с кем придется играть. Мы хорошо играли с мячом, но у нас были проблемы с проникающим пасом у чужой штрафной. Нам нужно смелее играть при потерях мяча в этой зоне, смелее идти в отбор и жестче прессинговать.



Дела пока не ладятся. Еще и не везет. Мы всегда стараемся побеждать, но сейчас я должен признать, что нам не хватает уверенности", — цитирует Ройса пресс-служба УЕФА.