» » Ройс: должен признать, что "Боруссии" не хватает уверенности

Ройс: должен признать, что "Боруссии" не хватает уверенности

Полузащитник и капитан "Боруссии" Марко Ройс прокомментировал поражение от "Барселоны" (1:3) в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Знали, с кем придется играть. Мы хорошо играли с мячом, но у нас были проблемы с проникающим пасом у чужой штрафной. Нам нужно смелее играть при потерях мяча в этой зоне, смелее идти в отбор и жестче прессинговать.

Дела пока не ладятся. Еще и не везет. Мы всегда стараемся побеждать, но сейчас я должен признать, что нам не хватает уверенности", — цитирует Ройса пресс-служба УЕФА.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Ройс Боруссия Д Лига чемпионов Барселона
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Бундеслига 1 2019/20
# Команда И О
1 Боруссия М 12 25
...
4 Фрайбург 12 22
5 Шальке 04 12 22
6 Боруссия Д 12 20
7 Вольфсбург 12 20
8 Хоффенхайм 12 20
...
18 Падерборн 12 5
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 13 28
2 Реал Мадрид 13 28
3 Севилья 14 27
4 Атлетико  14 25
5 Атлетик Б 14 23
6 Реал Сосьедад 14 23
...
20 Леганес 14 6
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

"Первый день зимы будет самым жарким". "Зенит" анонсировал продажу билетов на матч со "Спартаком"
Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА
Игнатьев: при той игре, которую сейчас показал "Зенит", у него есть хорошие шансы на второе место в группе
Боярский: чем больше будут лаять, тем неприкосновеннее будет фигура Дзюбы 10
Бывший вратарь "Динамо" может сменить Эмери на посту главного тренера "Арсенала"
Ройс: должен признать, что "Боруссии" не хватает уверенности
На Евро-2020 могут появиться временные замены 1
Сантос: ЦСКА лучше не говорить о реванше с "Лудогорцем", но держать его в уме
«Краснодар» с надеждой на еврокубковую весну. ЦСКА в попытке покрыть позор 1
Твиттер ЦСКА, анонсируя матч с "Лудогорцем", изобразил соперника с эмблемой "Крыльев Советов"
"СКА-Хабаровск" расстался с двумя футболистами
Бубнов: "Зенит" создал себе очень хорошую возможность попасть в плей-офф 4
Определилсь 8 из 16 участников плей-офф Лиги чемпионов
«Лейпциг» снова вредит «Зениту», ВАР переносит гол из одних ворот в другие. Среда в ЛЧ 3
Дзюба — о победе над "Лионом": спасибо большое за вашу веру и поддержку 8
"Зенит" может не выйти в плей-офф Лиги чемпионов, даже если выиграет в последнем туре 24
"Что тут сказать, это было невероятно". Вальверде — об игре Месси в матче с "Боруссией" в ЛЧ 1
Клопп: игроки "Наполи" готовились дать бой "Ливерпулю", они играли с сумасшедшим настроем
Голевая передача Лукаку шведой признана моментом дня в Лиге чемпионов
Суарес вышел на 2-е место по голам за "Барселону" в ЛЧ. Уругваец обошел легендарного Ривалдо
Месси, Левандовски, Лукаку и Навас номинированы на звание лучшего игрока недели в ЛЧ 1
Букмекеры оценили шансы "Зенита" выйти в плей-офф ЛЧ после победы над "Лионом" 1
Холанд стал первым тинейджером в истории еврокубков, забившим в пяти играх подряд 1
Нагельсман установил рекорд: самый молодой тренер, вышедший в плей-офф ЛЧ
Суарес забил не менее 10 голов в 15-м сезоне подряд
"Дзюба в который раз ответил критикам". Канделаки прокомментировала победу "Зенита" над "Лионом" 13
Гендиректор "Зенита": Дзюба дает ответ всем злопыхателям, забивая голы и в РПЛ, и в ЛЧ 4
Алдонин в третий раз стал отцом
Победное фото "Зенита" из раздевалки после матча с "Лионом" в Лиге чемпионов 3
Оздоев: все решится в Лиссабоне, и мы будем готовы к этому матчу!
Все новости