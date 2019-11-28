"Это просто фантастика. Это был большой подарок ко дню рождения Кержакова. И его брат проявил себя, как настоящий герой. Второй тайм был очень сложным. "Лион" как будто пытался взять крепость и сломать ее. Но не сломал! Так что вчера был просто грандиозный праздник — на стадионе и в душах болельщиков. Думаю, сами футболисты тоже получили удовольствие. Они играли очень отважно, не жалея сил. Это значит, что в Европе мы можем играть на равных.
Что касается евровесны, то я в первую очередь все-таки жду, что "Зенит" выиграет золото в России. Это основное для меня. Надо, чтобы "Зенит" доказал, что он золотой не однолетний, а многолетний.
Слова Дзюбы после матча? Я подписываюсь под каждым его словом, сказанным после игры. Он настолько недосягаем, что его не коснется эта грязь. В семье не без урода. Да у нас есть такие уроды. Но к ним с презрением относятся и болельщики, и, конечно, футболисты. Чем больше будут лаять, тем неприкосновеннее будет его фигура, которой гордятся не только в Санкт-Петербурге, но и во всей стране. Он воплощает сборную России своим мастерством и мужеством", — сказал Боярский в беседе с Sport24.
Боярский: чем больше будут лаять, тем неприкосновеннее будет фигура Дзюбы
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился эмоциями после победы питерцев над "Лионом" (2:0), в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости
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