Главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес прокомментировал ничейный результат (2:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Челси".
"Мы победили на "Стэфморд Бридж", и если сегодня кто-то заслуживал победы, это были мы. Мы продемонстрировали амбициозность, шли вперед даже при счете 2:2, хотя это было сопряжено с определенными рисками. Я очень горжусь своими игроками.
Эти парни не сдаются — несмотря на травмы, несмотря ни на что. Сегодня я как тренер очень горд. Мы стали свидетелями испанского характера и испанской воли", — цитирует Селадеса пресс-служба УЕФА.
Тренер "Валенсии": мы заслуживали победы над "Челси". Команда проявила испанский характер и волю
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