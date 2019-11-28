В Ливерпуле были задержаны пять болельщиков "Наполи"

Пятеро итальянских фанатов были арестованы за драку с полицией перед матчем 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Наполи" (1:1). Об этом сообщает Football Italia.Сотрудники полиции, следящие за порядком перед матчем, арестовали пятерых фанатов "Наполи". Трое мужчин были задержаны за беспорядки с применением насилия, а ещё один — за драку после после этих беспорядков перед игрой. Пятый человек был арестован за нарушение общественного порядка у турникетов на стадионе. Сообщается, что хулиганы использовали ремни и флагштоки.Матч между английской и итальянской командами завершился вничью. "Ливерпуль" лидирует в группе Е, набрав 10 очков в 5 турах, у "Наполи" в активе 9 очков.