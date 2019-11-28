Суарес: врачи "Барселоны" должны найти причину травм Дембеле

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес прокомментировал очередную травму партнера по команде Усмана Дембеле, который не смог доиграть вчерашний матч Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (3:1) из-за повреждения бедра. По мнению уругвайца, Дембеле вместе с врачами "Барсы" должны найти выход из положения."Дембеле вместе с врачами должен постараться найти выход из ситуации. Они должны выяснить, почему игрок получает травмы после своего выздоровления. Мы надеемся, что он скоро снова будет с нами", — цитирует Суареса Sport.es.Дембеле в этом году получил уже третью травму бедра.