» » Россия не смогла приблизиться к Португалии в рейтинге УЕФА

Россия не смогла приблизиться к Португалии в рейтинге УЕФА

На этой неделе прошли матчи 5-го тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Фото: Rusfootball.info
Россию в еврокубках представляли четыре клуба: в Лиге чемпионов "Локомотив" проиграл "Байеру" (0:2), а "Зенит" победил "Лион" (2:0), в Лиге Европы "Краснодар" обыграл "Базель" (1:0), а ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" (0:0). Таким образом, Россия заработала на этой еврокубковой неделе 0,833? балла.

У Португалии стало 47,249 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а у России — 45,216. Отставание составляет 2,033 балла. Напомним, шестая строчка рейтинга УЕФА позволяет стране отправить третью команду в Лигу чемпионов.

ЦСКА забил первый домашний гол в пятом туре этой Лиги Европы. Вот счастье-то


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Зенит Краснодар ЦСКА Локомотив Лига чемпионов Лига Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Де Вильена: выйти из группы ЛЕ — не такая и трудная задача для "Краснодара"
Алдонин: ЦСКА не хватает многих компонентов: опыта, реализации, мастерства
Балахнин: Уэльс будет более сложным соперником для сборной России, чем Финляндия
Бубнов: большой вопрос, будет ли руководство ЦСКА по-прежнему доверять Гончаренко 1
Россия не смогла приблизиться к Португалии в рейтинге УЕФА 2
Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в ЛЕ
Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии
Победное фото "Краснодара" из раздевалки после матча с "Базелем" в Лиге Европы
Эмери: "Арсенал" пытался отыграться в матче с "Айнтрахтом", но ничего не создал для этого
"Арсенал" показал худшую серию с 1992 года 1
ЦСКА- "Лудогорец": фотоотчет встречи
Дуарте больше не сыграет в этом году
Защитник "Астаны" Шомко: что скажу внукам? Было дело, скажу, забил "Манчестеру"
Бийол: надо сфокусироваться на РПЛ, чтобы подняться там в таблице 4
Бистрович: внутри игроков ЦСКА была вера в себя и в чудо 1
Пономарев - о невыходе ЦСКА в плей-офф ЛЕ: оценка неудовлетворительная, но есть позитивный фактор 1
Тренер "Базеля": в матче с "Краснодаром" нас бы устроила и ничья. Но не получилось
Обвиняемый по делу о трагедии на стадионе "Хиллсборо" признан невиновным
"Мальмё" обыграл киевское "Динамо" со счётом 4:3
"Арсенал" дома проиграл "Айнтрахту"
"Спортинг" разгромил ПСВ
"Севилья" одержала уверенную победу над "Карабахом"
Канчельскис - о поражении "МЮ": вышли из группы ЛЕ, что им сейчас… Они готовятся к дерби с "Сити"
Широков: Ари хотел получить желтую карточку и не играть в последнем матче 3
Менье извинился перед Азаром: ме очень жаль. Эден - последний, кому я хотел бы нанести травму
Быстров - об удалении Ари: нельзя делать такие вещи, он лидер команды. Это бред 1
Красножан: 7 человек у "МЮ" - молодые мальчишки с академии. Но это не убирает достоинство "Астаны"
Гончаренко: ты можешь делать всё на 99% хорошо, но это ничего не будет значить, если не хватает одного процента
Гончаренко: если бы у нас был в чистом виде нападающий, тогда Чалову было бы проще 6
Почеттино: уверен, наши пути с "Тоттенхэмом" еще пересекутся 1
Все новости