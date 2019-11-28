Россия не смогла приблизиться к Португалии в рейтинге УЕФА

Россию в еврокубках представляли четыре клуба: в Лиге чемпионов "Локомотив" проиграл "Байеру" (0:2), а "Зенит" победил "Лион" (2:0), в Лиге Европы "Краснодар" обыграл "Базель" (1:0), а ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" (0:0). Таким образом, Россия заработала на этой еврокубковой неделе 0,833? балла.
У Португалии стало 47,249 балла в таблице коэффициентов УЕФА, а у России — 45,216. Отставание составляет 2,033 балла. Напомним, шестая строчка рейтинга УЕФА позволяет стране отправить третью команду в Лигу чемпионов.
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На этой неделе прошли матчи 5-го тура групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Фото: Rusfootball.info
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