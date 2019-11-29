Московские клубы вновь не сыграют в плей-офф еврокубков. По итогам матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы стало известно, что клубы из Москвы не примут участия в весенней части еврокубков в нынешнем сезоне.
В Лиге чемпионов "Локомотив" проиграл "Байеру" (0:2) и лишился шансов даже на третье место в группе. ЦСКА в свою очередь сыграл вничью с "Лодогорцем" (1:1) в Лиге Европы и уже не поднимется выше четвёртой строчки в своей группе.
"Спартак" в августе этого года дважды уступил "Браге" и не смог выйти в групповой этап Лиги Европы.
Московские клубы не сыграют в весенней части еврокубков второй год подряд. В прошлом сезоне от России в плей-офф Лиги Европы выступали "Зенит" и "Краснодар". "Локомотив" и ЦСКА заняли последние места в своих группах в Лиге чемпионов.
Московские клубы второй год подряд не сыграют в плей-офф еврокубков
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»