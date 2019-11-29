Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук отметил, что команда прибавила по сравнению с прошлогодним выступлением в Лиге чемпионов.
— На самом деле, после таких матчей как с "Ювентусом" понимаешь, что в оставшихся турах можно выжать максимум, можно побеждать в Лиге чемпионов, — сказал Миранчук. — Против "Ювентуса" в конце не хватало сил — где-то нужно сбить темп, где-то сфолить. Но все в команде чувствуют, что по сравнению с прошлой Лигой чемпионов мы сделали шаг вперед.
— Лига чемпионов для вас с братом — ярмарка?
— Естественно, но загадывать тоже не хочется. Чтобы уехать в Европу, нужно быть готовым по многим аспектам: язык, статус, уверенность... Матчи Лиги чемпионов — возможность показать себя, запомниться игрой, а после можно уже и уезжать.
ФК "Локомотив"
Ан. Миранчук - о "Локомотиве": по сравнению с прошлой Лигой чемпионов мы сделали шаг вперед
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