Кому бы вы отдали "Золотой мяч"? Кому бы вы отдали "Золотой мяч"?

Лионелю Месси Вирджилу Ван Дейку Криштиану Роналду Кому-то другому





Месси в шестой раз получит «Золотой мяч»? Это будет заслуженно

Сегодня вечером в Париже будет вручаться «Золотой мяч» — награда лучшему футболисту мира. Фактически нет сомнений, что почётный приз в шестой раз получит капитан «Барселоны» Лионель Месси.

Фото - AFP