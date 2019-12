Месси в шестой раз получит «Золотой мяч»? Это будет заслуженно

Сегодня вечером в Париже будет вручаться «Золотой мяч» — награда лучшему футболисту мира. Фактически нет сомнений, что почётный приз в шестой раз получит капитан «Барселоны» Лионель Месси.

Месси на пути в Париж

Lionel Messi | 2019



? Goals : 54

? Assists: 23

? Champions League topscorer

? La Liga Topscorer and most assists

? La Liga

? Supercopa

? Golden Boot

? Pichichi trophy

? La Liga best player award

? UEFA Forward of the Year

? Best FIFA men's player



Статистика Месси в 2019 году

Месси или Ван Дейк?

Cristiano Ronaldo in 2019:



?? Games: 45

? Goals: 34

? Assists: 4

? Serie A

? Supercoppa Italiana

? UEFA Nations League

? Portuguese Player of the Season

? Champions League squad of the season

? FIFPro World XI



Пока формально интрига жива, ещё неизвестно, кому именно вручат «Золотой мяч». Но ранее в интернет вроде как «слили» результаты. В них говорится, что Месси действительно выиграл «ЗМ», обогнал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.С 2010 по 2015 год ФИФА и журнал France Football вручали объединённую награду «Золотой мяч ФИФА», обладателя которого выбирали тренеры и капитаны сборных, а также журналисты. С 2016-го организации сотрудничество прекратили, и вряд ли это пошло на пользу организаторам церемоний – внимание к ним и значимость призов размылись между двумя наградами. Но, всё-таки, «Золотой мяч», похоже, вызывает больший интерес, чем награда ФИФА, которую в 2019 году получил Месси.«Золотой мяч» вручается лучшему игроку по итогам календарного года. То есть, речь идёт о 2019 году, а не о конкретном сезоне. Авторы премии прямо говорят, что она вручается не только за индивидуальные достижения, но и за командные.У Месси в этом году были более чем достойные конкуренты. Ван Дейк, выигравший Лигу чемпионов, стал главным соперником Лео. Если верить «слитым» в интернет данным, то голландец занял второе место, а Криштиану Роналду даже не попал в тройку, у него лишь пятый результат.Что ж, если исходить из индивидуальных достижений, то среди игроков атаки в 2019 году Месси уступил лишь феноменальному Роберту Левандовски. Аргентинец в календарном году забил 40 мячей в 43 матчах за клуб. У Левандовски — 45 мячей в 43 матчах. По ходу 2019 года Месси переписал очередные рекорды. Например, он является рекордсменом по количеству голов в Примере. В Лиге чемпионов Лео также установил рекорд, он забивал 34 разным командам. Столько клубов ещё никому «обидеть» не удалось. Ранее рекорды принадлежали Раулю и Роналду.Но, конечно, «Золотой мяч» даётся не за рекорды. Наверное, учитывая стабильность Лео, нет сомнений в справедливости такого решения. Криштиану не был так стабилен, как Лео. Португалец затихал, а Маурицио Сарри, наставник «Юве», даже отправлял его в запас. Представить такое в случае с Месси, если тот не травмирован, просто невозможно.Естественно, что критики Месси в первую очередь пеняют тому поражение в Лиге чемпионов от «Ливерпуля». И тут сложно поспорить, хотя сам Лео в первом матче сделал всё, чтобы «Барса» решила все вопросы. Ответная встреча превратилась в катастрофу и стечение обстоятельств.В последний раз Месси получал «Золотой мяч» ещё в 2015 году. Пожалуй, сейчас Лео находится в форме, которая близка к лучшей в его жизни. Наставник каталонцев Эрнесто Вальверде позволяет аргентинцу делать всё, что тот пожелает. А в таких условиях, даже без Хави и Андреса Иньесты, Месси способен творить чудеса. К тому же, теперь у аргентинца появились другие подносчики снарядов. У него сложилась великолепная «химия» с Жорди Альбой (что не является новостью) и Луисом Суаресом.Естественно, что после победы «Ливерпуля» над «Барселоной» заговорили о том, что «Золотой мяч» должен получить кто-то из «красных». Наверное, Ван Дейку или Алиссону было бы невозможно отказать в награде, выиграй «Ливерпуль» чемпионат Англии. Но 2-е место в АПЛ, пусть и с рекордным количеством очков для вице-чемпиона, явно повлияло на перспективы «мерсисайдцев».В 2019 году Ван Дейк выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также в составе сборной Нидерландов добрался до финала Лиги наций. Ван Дейк может стать первым защитником-обладателем «Золотого мяча» с 2006 года. Тогда этот трофей выиграл итальянец Фабио Каннаваро.Среди игроков «Ливерпуля» на награду, если исходить из стабильности, мог бы претендовать Алиссон. Но голкиперы, к сожалению, практически никогда не могли составить конкуренцию полевым игрокам, чьи заслуги традиционно ценят выше. Единственным исключением до сих пор остаётся Лев Яшин. Советский голкипер — единственный вратарь, выигрывавший «Золотой мяч».Алиссон провёл феноменальный сезон. Для того, чтобы создать команду, которая будет всех рвать, «Ливерпулю» не хватало именно надёжного голкипера. Лорис Кариус со своим чудачеством помешал «красным» выиграть Лигу чемпионов ещё раньше. С Алиссоном «Ливерпуль» обрёл стабильность, а Юрген Клопп сумел построить команду, которая может играть не только в прессинге, но и хорошо владеть мячом, задействуя при этом и вратаря.В 2019 году Алиссон выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Копа Америка. Если бы журналисты были действительно объективны, они были бы обязаны выбрать Алиссона. Но, как уже говорилось, голкиперы не могут соперничать с полевыми игроками. Для этого они должны просто прыгнуть выше головы. Учитывая, что «Ливерпуль», как правило, уверенно расправляется с соперниками, все достижения Алиссона немного стираются. На деле голкипер не так часто спасает в отличие от того же Месси, который буквально тащит на себе «Барселону».Как утверждают многочисленные журналисты, Криштиану Роналду не прилетит на церемонию награждения в Париж. Не в правилах португальца приезжать на мероприятия, на которых его не награждают.Роналду в 2019 году не был лучшим. Да, в его активе — победа в чемпионате Италии, но что ещё? «Ювентус» выигрывал трофей и без Криштиану Роналду. Была победа в Лиге наций со сборной Португалии, но пока к этому турниру настороженное отношение. Этот успех никак нельзя положить на чашу весов вместе с победой в других более значимых турнирах.Что касается количества голов, то у Криштиану в 33 матчах за «Юве» лишь 18 голов в 2019 году. По этому показателю он даже не входит в топ-15 бомбардиров Европы. Понятно, что Роналду столкнулся с непростой ситуацией. Он перешёл в другой клуб, где тоже требуется время. Криштиану остаётся одним из лучших, но никак не лучшим.