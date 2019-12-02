Нападающий "Динамо" Клинтон Н`Жи поделился ожиданиями от матча с "Зенитом" в 19-м туре РПЛ, а также оценил шансы питерцев на выход из группы Лиги чемпионов. У "Зенита" и "Лиона" после 5 туров по 7 очков, но российский клуб занимает 2-е место в группе G, опережая французов по дополнительным показаниям.
"Они играют в Лиге чемпионов и выступают там весьма неплохо. Видел, что недавно "Зенит" выиграл у "Лиона". Мы знаем, с чем можем столкнуться в игре против этой команды, но полны решимости и надеемся добыть очки. Будем выкладываться, покажем максимальную отдачу — это самое главное.
"Думаю, у "Зенита" сейчас нет карт в рукаве. Если "Лион" хочет преодолеть групповой этап, это зависит только от него. Я выступал за этот клуб и до сих пор поддерживаю его. И желаю команде удачи в Лиге чемпионов", — цитируют Н`Жи "Известия".
"Зенит" сыграет с "Динамо" 6 декабря в Санкт-Петербурге, начало матча — в 19:30 мск. После этого питерцы отправятся в Лиссабон на матч 6-го тура Лиги чемпионов против "Бенфики", а "Лион" завершит групповой этап домашним матчем с "РБ Лейпциг". Эти встречи пройдут 10 декабря.
Нападающий "Динамо" Н`Жи пожелал удачи "Лиону" в противостоянии с "Зенитом" в ЛЧ
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