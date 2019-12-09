Полузащитник "Бенфики" Пицци поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с "Зенитом".
"Мы всегда должны выигрывать. Конечно, есть много вещей, которые влияют на результат. Но наша цель завтра — три очка, которая позволит нам пройти в плей-офф Лиги Европы. Я постоянно работаю на максимуме, чтобы попадать в основу. Но у нас в команде нет неприкасаемых. Я давно играю в Лиге чемпионов. Несколько раз нам не повезло на групповом этапе. Возможно, были ментальные проблемы. Нужно немного расслабиться и показать все, на что мы способны.
Лига чемпионов — главный турнир в Европе. Нужно концентрироваться по полной. Будем стремиться к победе. Это сейчас наша задача номер один.
Мы знаем всех игроков "Зенита". Дзюба хорошо держит мяч. Он очень важен для "Зенита". В целом у соперника на всех позициях сильные игроки.
Сантос хорошо играет на своей позиции. Он может и атаковать, и защищаться. Его навесы очень опасны. Но мы должны быть готовы ко всем игрокам "Зенита", - цитирует Пицци Sport24.
Пицци: цель "Бенфики" - победа над "Зенитом" и выход в плей-офф Лиги Европы
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»