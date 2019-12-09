Защитник "Зенита" Дуглас Сантос поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с "Бенфикой".
"Не могу отметить кого-то особенного в "Бенфике". Все они сильные. Мы хотим провести хороший матч на высоком уровне. Мы ожидаем, что соперник будет стараться выиграть. Он играет дома. Но у нас сейчас серия из хороших матчей. Так что постараемся сыграть в наш футбол и добиться нужного результата.
Мы приехали сыграть спокойно и попытаться сделать хорошую игру. Если не стараться играть с соперниками на равных, то ничего хорошего не получится", - цитирует Сантоса Sport24.
Сантос: не могу отметить кого-то особенного в "Бенфике"
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