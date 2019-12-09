Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Генком". Итальянский специалист отметил, что на команду давит безвыигрышная серия команды, составляющая 9 матчей во всех турнирах.
"Команда обеспокоена происходящим. Это уже психологический момент. В матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" было проще, так как давление было не таким сильным. На нашу игру очень сильно влияет этот психологический фактор", — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.
Матч "Наполи" — "Генк" состоится 10 декабря, начало — в 22:55 мск.
Анчелотти: "Наполи" обеспокоен безвыигрышной серией, это сильно влияет на нашу игру
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