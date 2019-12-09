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Хендерсон: "Ливерпулю" нужно показать свой футбол с "Зальцбургом", чтобы выйти в плей-офф ЛЧ

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".

"Завтра нам предстоит самый важный матч в сезоне на данный момент. Нужно быть сосредоточенными на все 100 процентов и выложиться без остатка, чтобы завоевать путевку в плей-офф.

Нужно показать свой футбол и добиться положительного результата. Раньше нам такое уже удавалось, но это не гарантирует того, что получится снова. Мы верим в свои силы. Если сыграем на уровне, то все будет хорошо.

"Зальцбург" очень опасен, об этом говорит и наш первый матч на "Энфилде". Они здорово действуют на контратаках, умеют использовать стандартные положения. Нам еще нужно прибавить в некоторых компонентах игры. И мы должны надежно сыграть в обороне.

Хотим доказать, что способны заметно прогрессировать. Такая у нас задача вне зависимости от соревнования. Завтра будет очень важный матч, и нам необходимо проявить себя во всей красе", — цитирует Хендерсона официальный сайт УЕФА.

Матч "Зальцбург" — "Ливерпуль" состоится 10 декабря, начало — в 22:55 мск.


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Теги: Хендерсон Ливерпуль Зальцбург Лига чемпионов
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