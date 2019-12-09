Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом".
"Я думаю, что завтра мы покажем свой лучший футбол. "Зальцбург" был очень счастлив результатами две недели назад, поскольку матч против нас будет для австрийцев сродни финалу. Все понимают, это решающий поединок, и мы к нему готовы. Хозяев устроит только победа. Однако у нас есть свои амбиции, и мы не намерены довольствоваться малым.
На "Энфилде" мы начали очень здорово, но потом сами приоткрыли сопернику дверь. "Зальцбург" этим шансом воспользовался, но все вполне объяснимо. Это талантливая команда с прекрасным тренером в лице Джесси Марша. Завтрашний поединок для нас самый важный в сезоне.
Холанд? Ему всего 19 лет, но это шикарный нападающий. Как с ним справиться? Постараться лишить его мяча. Это действительно невероятно талантливый парень. Как и против лучших форвардов мира, надо стараться оставить его на голодном пайке. Но это не единственный хороший игрок в составе "Зальцбурга".
"Зальцбург" мне очень понравился. Нам же нужно доказать, что мы заслуживаем участия в плей-офф. Если хозяева выиграют, то они заслуженно выйдут в 1/8 финала. Если мы выйдем из группы, то это тоже будет заслуженно. Я не нервничаю, но напряжение, конечно, есть. Впрочем, это особое напряжение. Я участвовал во многих важных матчах, какие-то из них проиграл, но в последнее время дела идут получше", — цитирует Клоппа пресс-служба УЕФА.
Матч "Зальцбург" — "Ливерпуль" состоится 10 декабря, начало — в 22:55 мск.
Клопп: матч против "Ливерпуля" будет для "Зальцбурга" сродни финалу ЛЧ
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