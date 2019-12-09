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Лэмпард: выход в плей-офф ЛЧ — станет отправной точкой для игроков "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лиллем".

"Я понимаю, что от нас ожидают выхода из группы, но это была тяжёлая группа. У нас довольно молодая команда, мы проиграли первый матч, у нас были трудности, и я думаю, что мы хорошо с ними справились, чтобы добиться нынешнего положения. Нам ещё необходимо проделать работу, поэтому мы должны выйти на поле и выиграть этот матч.

Теперь перед командой открываются возможности, в частности для молодых ребят, чтобы добиться чего-то. Мне нравится давление этой игры, словно речь о матче плей-офф. Если мы сможем показать здесь хорошую игру, у нас будет много подобных вечеров.

Они очень важны для игроков, ведь они могут определить успех как отдельных личностей, так и коллектива. В данном случае успех – это переход на следующий этап Лиги Чемпионов, в который мы хотим попасть, а также это станет ещё одной отправной точкой для игроков", — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.

"Чемпионат"


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Теги: Лэмпард Челси Лига чемпионов Лилль
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