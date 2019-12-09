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Зума сравнил матч против "Лилля" с финалом

Защитник "Челси" Курт Зума поделился ожиданиями от заключительного матча группового этапа Лиги чемпионов с "Лиллем".

"Матч против "Лилля" для нас словно финал. Мы хорошо играли до этого, здорово играли в гостях с "Аяксом". Домашние матчи были сумасшедшими. В каждой игре было свое давление. Знаем, что в случае победы выйдем в следующий раунд.

Фрэнк Лэмпард хочет от нас быть более ответственными, больше рисковать. Он знает, что мы на это способны. Чтобы мы играли как на тренировке, без страха. Лэмпард ненавидит проигрывать. Он из тех тренеров, который твердит нам, что мы должны стать сильнее, но при этом он спокоен, понимает футбол. В ближайшей игре надо сделать все правильно", — цитирует Зума пресс-служба УЕФА.

Матч "Челси" — "Лилль" состоится 10 декабря. Начало — в 23:00 мск. "Челси" за тур до конца набрал 8 очков и занимает 3-е место в группе. Чтобы выйти в плей-офф лондонцам нужно побеждать и надеяться, что "Валенсия" потеряет очки в игре с "Аяксом".


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Теги: Зума Лилль Челси Лига чемпионов
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