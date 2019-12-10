Португальский агент Паулу Барбоза, известный в России по работе с такими футболистами как Василий Кульков, Сергей Юран, Марат Измайлов или Мануэл Фернандеш, выразил уверенность, что "Зенит" не сможет обыграть "Бенфику" в Лиссабоне.
"Бенфике" необходимо выигрывать, игроки выложат все силы. Клубу важно пройти дальше в еврокубках. Это решит многие вопросы в жизни клуба, например, финансовые. Играть в Лиге Европы — тоже важно для руководства. "Бенфика" не может не играть в еврокубках — иначе это провал. Впрочем, это игра решающая и для "Зенита". И "Зенит" выступал и выступает в Лиге чемпионов удачнее, чем "Бенфика". Даже не стоит сравнивать.
"Зенит" будет стараться иметь преимущество в игре. Ничья может не устроить ни "Зенит", ни "Бенфику". Будет очень хороший матч, так как обоим командам необходимо выигрывать. Поэтому "автобус" будет неуместен. Только если "Зенит" забьет в начале и станет играть сдержаннее.
Прогноз на матч? "Бенфика" должна выиграть. Но ничья — более реальный результат", — цитирует агента "Спорт день за днем".
Матч "Бенфика" — "Зенит" состоится 10 декабря. Начало — в 23:00 мск.
Португальский агент не верит в победу "Зенита" над "Бенфикой"
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