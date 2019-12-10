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Кирьяков: "Зенит" сделает все, чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов

Бывший советский и российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча "Бенфика" - "Зенит", а также оценил шансы на выход "сине-бело-голубых" в плей-офф Лиги Чемпионов.
Фото: "РИА Новости"
"Учитывая, что питерцы выигрывают в последнее время, они находятся в хороших кондициях, и настроение приподнятое, все-таки отрыв от преследователей в РПЛ достаточно большой, и можно спокойно уходить на зимнюю паузу. Но игра с "Бенфикой" дорогого стоит, ведь здесь определяется судьба команды на международной арене. Амбиции у "Зенита" достаточно высокие, соответственно нужен результат — попадание в стадию плей-офф Лиги Чемпионов. Думаю, сегодня все будет сделано для этого, и есть все основания предполагать, что "Зенит" имеет хорошие шансы. У "Бенфики" игра дома перед болельщиками, и еще есть шанс побороться за Лигу Европы. Конечно было бы лучше, чтобы у соперника никаких шансов не было, чтобы он не был мотивирован, тогда шансов у "Зенита" было бы больше. А так сегодня нас ждет очень серьезная борьба, интересно будет посмотреть.

Дисквалификация Ракицкого? Пара центральных защитников обычно играет очень долго вместе, поэтому достигают определенного взаимопонимания, что очень важно, особенно на этих позициях, и потеря одного из ключевых игроков может негативно сказаться на игре команды. Но у "Зенита" достаточно игроков высокого уровня, способных безболезненно заменить Ракицкого, хотя какие-то неудобства будут ощущаться, особенно в первые минуты матча. Здесь надежда на Ивановича, как он будет руководить тем или иным партнером, который заменит Ракицкого. Опыт Ивановича в какой-то степени добавит уверенности партнеру, поэтому, надеюсь, что это пройдет безболезненно для команды.

"Зенит" — единственный клуб из России, который может пробиться в плей-офф главного европейского турнира? Определенно это дополнительное давление и нагрузка, но "Зенит" всегда ставит перед собой самые высокие цели, которые очень хорошо подкреплены и игровым и финансовым потенциалом. Если ты хочешь действительно что-то выигрывать, должен всегда ставить высокие цели. Наверняка эти цели поставлены, все для их достижения у "Зенита" есть, поэтому надеемся, что сегодня они воплотятся в жизнь", - цитирует Кирьякова Sport24.ru.


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Теги: Кирьяков Зенит Бенфика
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