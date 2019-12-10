"У "Зенита" хорошие шансы пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Питерцы сегодня победят. Невыход в плей-офф будет для сине-бело-голубых неудачей, но не более того.
Не согласен с тем, что «Зенит» тащит нашу страну в еврокубках. Есть ещё "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар", которые вызывают уважение и симпатию. Я за них с удовольствием болею в еврокубках. Но мне очень приятно осознавать, что пока равных команд "Зениту" в нашем чемпионате нет. Конечно, это не навсегда. Все команды живые, как организм, и бывают у них светлые полосы. Но "Зенит" в полном порядке. Мне очень нравится Семак и команда, которая сейчас сложилась и которая после Нового года преобразится: Кокорин появится на поле. Он должен доказать своими амбициями свою состоятельность на поле. Это будет серьёзный и интересный эпизод в жизни команды.
"Зенит" — лицо России в еврокубках, результаты говорят сами за себя. То, что в сборной играет много игроков из "Зенита", лишь придаёт им ещё больше сил", - цитирует Боярского "Чемпионат".
Боярский назвал "Зенит" лицом России в еврокубках
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов между петербургским клубом и "Бенфикой".
Фото: "СЭ"
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