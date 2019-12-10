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Игонин: "Бенфика" - одна из самых удобных команд, "Зениту" надо проходить дальше

Бывший игрок "Зенита" Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов между петербургским клубом и "Бенфикой".

"Шансы у "Зенита", конечно, есть. "Бенфика" — одна из самых удобных команд, которые есть в группе. Команда играющая, поэтому питерцам не так сложно будет показать свои лучшие качества. Нужно обязательно выиграть этот матч, потому что надо проходить в следующую стадию. Задача от параллельного матча не меняется.

Как результат попадания в Лигу Европы может быть хорошим, если он не соответствует задачам? Понятно, что команда строится вокруг участия в Лиге чемпионов и не в групповом этапе. В отношении качества игроков у нас не так много критики, поэтому проход дальше нам по силам. Уверен, результат не будет удовлетворительным, если «Зенит» не пройдёт в следующую стадию Лиги чемпионов.

Что касается Дзюбы, с мотивацией у него нет проблем, она всегда была. Вопрос в готовности, потому что можно иметь сильную мотивацию, но на сколько физически он смог восстановиться. Если физически ничего не можешь сделать, мотивация тебе ничего не даст", - цитирует Игонина "Чемпионат".


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Теги: Игонин Бенфика Зенит
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