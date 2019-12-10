"Зенит" в заключительном матче Юношеской лиги УЕФА потерпел поражение от "Бенфики" со счетом 1:0.
Юношеская лига УЕФА
6 тур
Гол: Одоевский, 49 (авто.)
Бенфика: Кокубо, Родригеш, Лоурейру, Фелипе Родригес, Баптиста (Нескименто, 61), Салданья, Жоку, Камара (Бернардо, 69), Тавареш (Суса, 46), Энрике Аруйро, Тьяго Аруйро (Дюк, 61)
Зенит: Одоевский, Молчан, Смирнов, Хотулёв, Вахания, Ногтев, Симутенков (Князев, 73), Кравцов (Бычков, 66), Каргинов (Воробьев, 84), Косарев, Симдянкин (Коршунов, 66)
Предупреждения: Симдянкин, 41, Смирнов, 43, Родригеш, 51, Суса, 59, Нескименто, 82
"Зенит" проиграл "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА
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