Ранее иранец рассказывал, что у него дома есть конюшня, в которой насчитывается более 15 лошадей.
— После матча с "Бенфикой" "Зенит" уйдет в отпуск. Поедете домой?
— Да, к своим лошадям.
— Расскажите о них. С чего началось это увлечение?
— Я живу в таком городе, где лошадь для всех — животное номер один. Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых.
— Сколько их у вас?
— Восемнадцать. Есть своя конюшня, тренеры.
— А какой для вас главный праздник?
— Курбан-байрам.
— В Петербурге вы живете почти год. Освоились?
— Да. Со мной моя семья, все замечательно.
— Чем занимаетесь в свободное от футбола время?
— Я домашний человек, поэтому не очень люблю где-то гулять, шататься по улицам.
— Расскажите, что такое 3 миллиона подписчиков в инстаграм. По идее, ваш смартфон должен все время находиться в режиме вибрации.
— Я отключил все уведомления, так что никаких неудобств не испытываю.
— Комментарии под своими постами читаете?
— Нет. Их за минуту штук 20-30 приходит. Читать просто нет времени.
ФК "Зенит"
Азмун: после игры с "Бенфикой" поеду в отпуск к своим лошадям
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