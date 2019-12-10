Азмун: после игры с "Бенфикой" поеду в отпуск к своим лошадям

Ранее иранец рассказывал, что у него дома есть конюшня, в которой насчитывается более 15 лошадей.— Да, к своим лошадям.— Я живу в таком городе, где лошадь для всех — животное номер один. Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых.— Восемнадцать. Есть своя конюшня, тренеры.— Курбан-байрам.— Да. Со мной моя семья, все замечательно.— Я домашний человек, поэтому не очень люблю где-то гулять, шататься по улицам.— Я отключил все уведомления, так что никаких неудобств не испытываю.— Нет. Их за минуту штук 20-30 приходит. Читать просто нет времени.