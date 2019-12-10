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Азмун: после игры с "Бенфикой" поеду в отпуск к своим лошадям

Ранее иранец рассказывал, что у него дома есть конюшня, в которой насчитывается более 15 лошадей.

— После матча с "Бенфикой" "Зенит" уйдет в отпуск. Поедете домой?

— Да, к своим лошадям.

— Расскажите о них. С чего началось это увлечение?

— Я живу в таком городе, где лошадь для всех — животное номер один. Быть со своими лошадьми — огромное удовольствие для меня, это лучший отдых.

— Сколько их у вас?

— Восемнадцать. Есть своя конюшня, тренеры.

— А какой для вас главный праздник?

— Курбан-байрам.

— В Петербурге вы живете почти год. Освоились?

— Да. Со мной моя семья, все замечательно.

— Чем занимаетесь в свободное от футбола время?

— Я домашний человек, поэтому не очень люблю где-то гулять, шататься по улицам.

— Расскажите, что такое 3 миллиона подписчиков в инстаграм. По идее, ваш смартфон должен все время находиться в режиме вибрации.

— Я отключил все уведомления, так что никаких неудобств не испытываю.

— Комментарии под своими постами читаете?

— Нет. Их за минуту штук 20-30 приходит. Читать просто нет времени.

ФК "Зенит"


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Теги: Азмун Зенит Бенфика
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