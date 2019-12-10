Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором питерцы сыграют на выезде с "Бенфикой".
"Я надеюсь, что "Зенит" выиграет, но не все в наших руках сегодня. Это очень плохо. Я думаю, что Семак в Лиссабоне будет играть на победу. Очевидно, что скажется отсутствие дисквалифицированного за перебор желтых карточек Ярослава Ракицкого, который провел все без исключения матчи в Лиге чемпионов.
"Бенфика" всегда очень хороша дома, сейчас португальская команда идет на первом месте в своем чемпионате и, конечно, при своих болельщиках захочет продолжить свой европейский поход, чтобы выступить в еврокубках дальше. "Зениту" сегодня будет очень сложно, но бы будем верить в победу нашего клуба", — цитирует Кержакова iReactor.
А. Кержаков: "Зениту" будет очень сложно в матче с "Бенфикой", но я надеюсь на победу
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