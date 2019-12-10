Сегодня в Португалии состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - "Зенит". Стали известны стартовые составы команд.
"Бенфика": Влаходимос, Гримальдо, Рубен Диаш, Габриэл, Серви, Шикинью, Пицци, Таарабт, Томаш Тавареш, Карлос Винисиус, Ферру.
Запасные: Злобин, Кайо, Сеферович, Самарич, Жардел, Нуну Тавареш, Жота.
"Зенит": Кержаков, Дуглас Сантос, Осорио, Барриос, Иванович, Азмун, Караваев, Шатов, Ерохин, Дзюба, Оздоев.
Запасные: Васютин, Смольников, Мак, Краневиттер, Мусаев, Воробьев, Сутормин.
"Бенфика" - "Зенит": стали известны стартовые составы
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