В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Наполи" разгромил "Генк" со счетом 4:0.
Лига чемпионов
6 тур
Голы: Милик, 3, 26, 38 (пен), Мертенс, 75 (пен).
"Наполи": Мерет, Мариу Руй, Манолас, Ди Лоренцо, Кулибали, Фабиан Руис, Зелиньски (Гаэтано, 72), Аллан, Кальехон (Льоренте, 78), Милик (Лосано, 78), Мертенс.
"Генк": Вандервоордт, Мэле, Деваст, Лукуми, Де Норре (Боржес, 82), Грошовски, Берге, Ито (Хаджи, 72), Пэйнтсил, Саматта (Бонгонда, 63), Онуачу.
Предупреждения: Вандервоордт, 37, Де Норре, 74, Мариу Руй, 80, Кулибали, 87.
"Наполи" разгромил "Генк", Милик оформил хет-трик
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