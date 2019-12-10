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"Ливерпуль" одержал победу над "Зальцбургом"

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Зальцбург" со счетом 2:0.

Лига чемпионов

6 тур

Голы: Кейта, 57, Салах, 58

"Зальцбург": Станкович, Онгене, Ульмер, Кристенсен, Вебер, Мвепу, Юнузович (Дака, 68), Собослаи, Хи Чхан, Холанн (Окугава, 76), Минамино.

"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Ловрен (Гомес, 53), Александр-Арнольд, Кейта, Вайналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино (Милнер, 75), Салах.

Предупреждения: Мане, 51


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Теги: Ливерпуль Зальцбург
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