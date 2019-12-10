В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Зальцбург" со счетом 2:0.
Лига чемпионов
6 тур
Голы: Кейта, 57, Салах, 58
"Зальцбург": Станкович, Онгене, Ульмер, Кристенсен, Вебер, Мвепу, Юнузович (Дака, 68), Собослаи, Хи Чхан, Холанн (Окугава, 76), Минамино.
"Ливерпуль": Алиссон, Робертсон, ван Дейк, Ловрен (Гомес, 53), Александр-Арнольд, Кейта, Вайналдум, Хендерсон, Мане, Фирмино (Милнер, 75), Салах.
Предупреждения: Мане, 51
"Ливерпуль" одержал победу над "Зальцбургом"
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