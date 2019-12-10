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Крыховяк: "Локомотив" играл плохо, но сейчас готов к матчу с "Атлетико"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Атлетико". Встреча состоится 11 декабря в Мадриде.

"Последний месяц был очень трудным. Мы играли плохо. Но сейчас мы готовы. Это вызов — играть в Лиге чемпионов. Выложимся на сто процентов — хотим взять три очка.

Мы не думаем об отпуске. Сыграем для наших болельщиков. Матч с "Атлетико" очень важен для них и для нас. В этом сезоне были хорошие моменты, были и плохие. Все, что остается сделать, — выйти и показать даже больше, чем то, на что мы способны. Каждый должен выдать максимум и сыграть лучше: в обороне, в атаке, везде", - цитирует Крыховяка Sport24.ru.


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Теги: Крыховяк Локомотив Атлетико
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