В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Интер" со счетом 2:1.
Лига чемпионов
6 тур
Голы: Сайоль, 23, Лукаку, 44, Фати, 86
Интер: Ханданович, Шкриньяр, Д'Амброзио (Политано, 75), Врей, Годин, Бираги (Лацаро, 69), Валеро (Эспозито, 77), Брозович, Фалеро, Мартинес, Лукаку
Барселона: Нето, Тодибо, Фирпо, Ваг, Юмтити, Лангле, Видаль, Ракитич (Йонг, 63), Аленья, Гризманн (Суарес, 62), Сайоль (Фати, 85)
Предупреждения: Лангле, 35, Валеро, 45+1, Фирпо, 49, Врей, 88, Годин, 90+2
"Интер" дома проиграл "Барселоне" и не вышел в 1/8
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