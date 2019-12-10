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"Интер" дома проиграл "Барселоне" и не вышел в 1/8

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" обыграла "Интер" со счетом 2:1.

Лига чемпионов

6 тур

Голы: Сайоль, 23, Лукаку, 44, Фати, 86

Интер: Ханданович, Шкриньяр, Д'Амброзио (Политано, 75), Врей, Годин, Бираги (Лацаро, 69), Валеро (Эспозито, 77), Брозович, Фалеро, Мартинес, Лукаку

Барселона: Нето, Тодибо, Фирпо, Ваг, Юмтити, Лангле, Видаль, Ракитич (Йонг, 63), Аленья, Гризманн (Суарес, 62), Сайоль (Фати, 85)

Предупреждения: Лангле, 35, Валеро, 45+1, Фирпо, 49, Врей, 88, Годин, 90+2


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Теги: Интер Барселона
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Ла Лига 2019/20
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3 Севилья 16 31
4 Реал Сосьедад 16 27
5 Хетафе 16 27
6 Атлетик Б 16 26
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