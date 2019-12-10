Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с загребским "Динамо".
"У нас много травмированных игроков. Но мы намерены собрать лучшую команду согласно текущим обстоятельствам. Мы уже вышли в следующую стадию турнира, и английская Премьер-лига сейчас для нас важнее Лиги чемпионов.
Что касается соперника, то у загребского "Динамо" очень быстрые игроки. Пока они сумели составить серьёзную конкуренцию командам в группе. У них есть шансы пройти дальше", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.
"Чемпионат.сом"
Гвардиола: АПЛ сейчас важнее Лиги чемпионов для "Манчестер Сити"
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