Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос прокомментировал поражение от "Бенфики" (0:3) в матче Лиги чемпионов и вылет сине-бело-голубых из еврокубков.
"В первом тайме была концентрация, но потом все пошло не так. Мы растерялись и упустили все возможности. Соперник оказался сильнее. "Бенфика" сразу напала на нас. В перерыве результат матча в Лионе не знали", - цитирует Барриоса Sport24.ru.
Барриос: в первом тайме у "Зенита" была концентрация, потом все пошло не так
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