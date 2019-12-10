Полузащитник "Бенфики" Пицци прокомментировал крупную победу над "Зенитом" (3:0) в матче Лиги чемпионов.
"Я очень рад. Все сложилось как нельзя лучше. У нас сильный и сплоченный коллектив. Мы все сражаемся за одну команду. Здесь все делают одну работу. Мне снова удалось помочь команде голом и результативной передачей, но главное, что команда добилась победы.
Мне кажется, что мы заслужили большего в этом турнире. Последний матч нужно было выигрывать — мы уже не могли оглядываться назад. Мы хотели выиграть, старались добиться успеха и уверенно победили", — цитирует Пицци УЕФА.
Пицци: у "Зенита" нужно было выигрывать - мы уже не могли оглядываться назад
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