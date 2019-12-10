Клопп: Салах забил из сложнейшего положения. Понятия не имею, как

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Зальцбургом" (2:0), которая вывела его команду в 1/8 финала Лиги чемпионов."Какая команда, какое напряжение! Это была сложная игра. "Зальцбург" играл нацеленно и действовал мудро. Мы были готовы обороняться.Во втором тайме они не выдержали темп. Мы забили два блестящих гола, а могли забить еще шесть или семь. Это безумие! Мы выиграли группу, выиграли матч, все хорошо.Салах забил из самого сложного положения за всю игру. Я понятия не имею, как. Учитывая его способности, я не понимаю, как он не реализовал другие один или два момента", — приводит слова Клоппа BBC.