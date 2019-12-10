Мане извинился перед фанатами "Зальцбурга" за победу в матче ЛЧ

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане подвел итог матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с "Зальцбургом". Мерсисайдцы благодаря голам Наби Кейта и Мохамеда Салаха выиграли в гостях со счетом 2:0 и пробились в 1/8 финала турнира. Мане с 2012 по 2014 год защищал цвета австрийского клуба."Сегодня была действительно тяжелая игра, мы ожидали этого. Во втором тайме мы заиграли лучше и создали много моментов. Наби забил прекрасный гол своему бывшему клубу. Я рад за него, мы заслужили эту победу.Всегда приятно возвращаться сюда. Я люблю клуб, фанатов и вообще всех людей здесь. Извините, ребята, но это футбол, и мы должны делать свою работу!" — цитирует Мане BT Sport.Команда Юргена Клоппа набрала 13 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места. "Зальцбург" с 7 очками завершил групповой этап на третьем месте и продолжит выступления в плей-офф Лиги Европы.