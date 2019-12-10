"Сторонники перехода на систему "осень-весна" говорили, что у нас не будет большого перерыва и наши клубы будут великолепно выступать в еврокубках. Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает.
Я бы подумал о том, чтобы вернуться к предыдущему формату. Раз вторая лига умерла, то откуда будут подпитываться команды? Нет прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем", — сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде проиграл "Бенфике" со счетом 0:3 и занял последнее место в группе G. Также потерял шансы на еврокубковую весну "Локомотив", который по итогам 5 туров стал последним в группе D (3 очка).
Аршавин после провала в еврокубках призвал вернуть в России систему "весна-осень"
Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин, комментируя выступление российских клубов в еврокубках, предложил рассмотреть возвращение футбола в стране к системе "весна-осень".
Фото: "Матч ТВ"
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