» » Аршавин после провала в еврокубках призвал вернуть в России систему "весна-осень"

Аршавин после провала в еврокубках призвал вернуть в России систему "весна-осень"

Бывший нападающий "Зенита" Андрей Аршавин, комментируя выступление российских клубов в еврокубках, предложил рассмотреть возвращение футбола в стране к системе "весна-осень".
Фото: "Матч ТВ"
"Сторонники перехода на систему "осень-весна" говорили, что у нас не будет большого перерыва и наши клубы будут великолепно выступать в еврокубках. Оказалось, что нет. По-моему, результаты даже ухудшились. Вторая лига вообще умирает.

Я бы подумал о том, чтобы вернуться к предыдущему формату. Раз вторая лига умерла, то откуда будут подпитываться команды? Нет прослойки между молодежным футболом и самым высоким уровнем", — сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде проиграл "Бенфике" со счетом 0:3 и занял последнее место в группе G. Также потерял шансы на еврокубковую весну "Локомотив", который по итогам 5 туров стал последним в группе D (3 очка).


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Аршавин Лига чемпионов Лига Европы
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Неймар — самый обсуждаемый спортсмен года в твиттере. Хонда — 9-й
Мане извинился перед фанатами "Зальцбурга" за победу в матче ЛЧ
"Ростов" продлил контракты с восемью воспитанниками
Клопп: Салах забил из сложнейшего положения. Понятия не имею, как
Жирков признан "Джентльменом года" 1
Аршавин после провала в еврокубках призвал вернуть в России систему "весна-осень" 12
"Наполи" уволил Анчелотти через 3 часа после победы 4:0 в Лиге чемпионов
"Бенфика" - "Зенит": фотоотчет встречи
Пицци: у "Зенита" нужно было выигрывать - мы уже не могли оглядываться назад
Барриос: в первом тайме у "Зенита" была концентрация, потом все пошло не так 3
Петржела: уровень РПЛ упал. "Зенит" в чемпионате на 1-м месте, а в еврокубках сыграли очень слабо 1
Иванович: потенциал "Зенита" выше, чем 4-е место в группе Лиги чемпионов 1
Гвардиола: АПЛ сейчас важнее Лиги чемпионов для "Манчестер Сити"
Известны уже 14 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов
Дзюба: одно слово есть - обосрались 31
Молодцы, конечно, все, но Сантос и Азмун - космос. Оценки самого бездарного матча года 5
Семак - о вылете "Зенита" из еврокубков: это не катастрофа 44
Хусаинов: пенальти правомерен, но не удаление Дугласа. Это был еврокубковый финиш "Зенита" 4
Актёр Баринов: великим футболистом был Яшин, а Сычёв - выдающийся 1
Было не густо, а стало совсем пусто. Провал в Лиссабоне оставляет "Зенит" без еврокубковой весны 5
"Валенсия" и "Челси" вышли в плей-офф Лиги чемпионов
"Боруссия" одержала победу над "Славией"
"Интер" дома проиграл "Барселоне" и не вышел в 1/8
"Бенфика" унизила "Зенит", а "Лион" вышвырнул его из Лиги чемпионов. Как опозорился российский чемпион 114
"Зенит" с крупным счетом проиграл "Бенфике" и не вышел в плей-офф ЛЧ 55
Симеоне: "Локомотив" - сложный соперник, который плотно обороняется и очень силен
Облак: "Атлетико" подойдет к матчу с "Локомотивом" с максимальным настроем
Бывший тренер "Зенита" Спаллетти отказался возглавить "Наполи"
Зидан: не думаю, что Азару понадобится операция
Сарри: если игроки "Ювентуса" завтра не обыграют "Байер", я их убью!
Все новости