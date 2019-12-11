Издевательский финт в матче "Зенита" признан моментом дня в Лиге чемпионов (видео)

? Автором Момента дня становится Адель Таарабт из "Бенфики" ?#ЛигаЧемпионов | @Mastercard pic.twitter.com/WCuUGV4Hsu— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 10, 2019
Эпизод именно из этого матча был признан УЕФА моментом дня в Лиге чемпионов. Союз европейских футбольных ассоциаций отметил издевательский финт в исполнении полузащитника "Бенфики" Аделя Таарабта. Марокканский футболист неожиданным движением пробросил мяч между ног полузащитнику "Зенита" Александру Ерохину, заставив российского игрока нарушить правила и получить желтую карточку.