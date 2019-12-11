Главный тренер "Валенсии" Альберт Селадес прокомментировал победу своей команды над "Аяксом" (1:0) в выездном матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Этот результат позволил левантийцам набрать 11 очков и выйти в 1/8 финала с первого места группы Н. "Аякс" (10 очков) занял 3-ю строку и продолжит выступления в Лиге Европы.
"Мы играли против очень хорошей команды, которая провела великолепный прошлый сезон с тем же тренером и игроками. Групповой этап получился просто великолепным. Первое место в группе — потрясающее достижение. В этом вся заслуга парней.
Мы всегда будем испытывать давление. Знали, что у нас будут шансы и воспользовались ими. Понимали, что они будут постоянно давить во втором тайме, но у них не было верных моментов, несмотря на игровое преимущество.
Это счастливый день. Я рад, что у меня такие игроки, рад быть частью этой команды. Мы всегда счастливы, когда видим, что наши болельщики рады. Мы как следует насладимся этим успехом", — цитирует Селадеса пресс-служба УЕФА.
Селадес: у "Аякса" не было верных моментов, несмотря на игровое преимущество
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