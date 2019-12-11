Защитник "Бенфики" Рубен Диаш прокомментировал победу над "Зенитом" (3:0) и выход в плей-офф Лиги чемпионов. Питерцы завершили выступление в еврокубках.
"Мы очень стабильно провели весь матч, с первой минуты. Нам удавалось играть терпеливо и находить свободные зоны. "Зенит" хорошо закрывался [при счете 0:0], так как результат их устраивал. Но нам удалось перевернуть ход матча. Мы провели отличный матч и показали хорошую игру", — цитирует Диаша пресс-служба УЕФА.
В итоге "Зенит" с семью очками занял лишь 4-е место в группе. "Бенфика" также набрала семь очков, но благодаря разнице голов в личных встречах финишировала третьей и завоевала путевку в плей-офф Лиги Европы. "Лейпциг" (11 очков) и "Лион" (8) сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Диаш: "Зенит" хорошо закрывался, но "Бенфика" перевернула ход игры и провела отличный матч
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