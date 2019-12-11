Напомним, в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде проиграл "Бенфике" со счетом 0:3 и занял последнее место в группе G. Также потерял шансы на еврокубковую весну "Локомотив", который по итогам 5 туров стал последним в группе D (3 очка).
"Видите ли, я согласен с Семаком. Который сказал: "Все абсолютно нормально". Я ведь говорил после жеребьевки, во всех своих форматах достаточно определенно, максимально определенно получилось в "Футбольном Клубе" на Эхе, поскольку там у меня есть соведущий и он меня переспрашивает и уточняет, и возвращает к мысли; я говорил, что ни "Зенит", ни "Локомотив" не выйдут из групп в плей-офф Лиги чемпионов и займут (скорее всего) последние места в своих группах. И вероятность иного исхода - 1%.
Конечно, вот тогда я несколько эпатировал. Шансы на одно третье место были, разумеется. И сейчас я напоминаю о тех словах не для того, чтобы исправить репутацию прогнозиста. Потому что то был не прогноз. Прогноз - это на матч. А тут просто представление о качестве национального футбола. Оно падает. Многие не видят этого единственно потому, что не задумываются, ежедневная ж картина - внутрироссийские соревнования.
Так что на самом деле это не я согласен с Семаком. А он со мной.
В общем, провал не является катастрофой только в том смысле, что это реальное положение вещей, это не экстренная авария, а долгое пике.
Поэтому пусть сегодня выходит пар у тех моих уважаемых коллег, для которых это неожиданность. Самое время - это совпадает и с твоим настроением, милая публика", - написал Уткин.
"Бенфика" унизила "Зенит", а "Лион" вышвырнул его из Лиги чемпионов. Как опозорился российский чемпион
Уткин: качество национального футбола падает, это долгое пике
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал неудачное выступление российских клубов в еврокубках.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»