Защитник "Интера" Стефан де Врей прокомментировал поражение от "Барселоны" (1:2) в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов.
"Нам грустно, но мы ни о чем не жалеем, потому что сделали все возможное. Сейчас нет смысла оглядываться назад. Мы должны сосредоточиться на будущем и матчах, которые у нас впереди. Трудности должны сделать нас сильнее, но пока что эта рана слишком свежа", — цитирует де Врея пресс-служба УЕФА.
"Интер" набрал 7 очков и занял 3-е место в группе F, пропустив вперед "Барселону" и дортмундскую "Боруссию". Миланцы продолжат выступление в Лиге Европы.
Де Врей: трудности сделают "Интер" сильнее, но пока что эта рана слишком свежа
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